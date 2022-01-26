تحديد مدة غياب مهاجم ريال مدريد

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان المقرر أن يخضع بنزيما اليوم الأربعاء لاختبار طبي، لكنه لم يحدث.وأضافت الصحيفة "التشخيص الأول للإصابة: انقباض في أوتار الساق اليسرى، بينما لم يصدر تقرير طبي رسمي من النادي بعد".وبيّنت "من حيث المبدأ سيغيب بنزيما 10 أيام ويمكن أن يلحق بمباراة الكأس ضد أتلتيك بيلباو في ملعب "سان ماميس".وأشار التقرير إلى أن "كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لن يخاطر بالدفع ببنزيما والهدف الرئيسي هو أن يكون جاهزا للمباراة ضد باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 شباط المقبل".