قبل ساعات من لقاء إيران.. بماذا نصح "بشار رسن" لاعبي المنتخب الوطني؟

طلب لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، من زملائه في المنتخب الوطني؛ الصبر والهدوء والتركيز، في مواجهة اليوم، والتي ستجمعهم أمام المستضيف منتخب إيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال رسن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عبر دائرة إلكترونية، بخصوص النصيحة التي يوجهها للاعبي منتخب بلده، لكونه يملك الخبرة الكبيرة في الملاعب الإيرانية: "أوجّه النصيحة لزملائي اللاعبين، وأنا أخ أصغر لهم، بأن نلعب بهدوء وعدم العجلة، ربما يسجل منتخب إيران الهدف الأول، ولكن علينا أن نصبر للعودة مرة أخرى، لأن الاستعجال سيكلفنا خسارة المباراة".

وأوضح محترف قطر القطري أن "الطريقة المُثلى للتعامل مع المباراة، أمام المتصدر الإيراني، هي اللعب بتركيز عالٍ على مدار 90 دقيقة"، مشدّداً على "ضرورة الاستفادة من درس الخسارة في لقاء الذهاب في قطر، بعدم منحهم الفرصة لإحراز هدف مبكر، وحتى في حال سجّلوا، فلا يجب أن ينهار الفريق، أو أن يندفع للأمام بدون تركيز، لأنه يرى أن هدف التعادل قد يأتي خلال الدقائق الـ90".

صانع الألعاب العراقي رسن الذي لعب سابقاً لفريق برسبولیس الإيراني لـ4 مواسم بين 2017-2021، ونال خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية؛ وعد جماهير بلده بتقديم أفضل المستويات، والتغلب على الصعوبات الكبيرة، ورد الاعتبار للكرة العراقية، بعد سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني اليوم ، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، ومن ثم يواجه لبنان في مدينة صيدا، في الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، عن غياب ثمانية لاعبين من منتخبنا في المباراة أمام إيران بسبب الفحوصات.

وقال الاتحاد في بيان، "أظهرت نتائجُ فحوصات الـpcr إصابةٍ أربعة لاعبين، حيث ظهرت النتيجة ايجابيةً، وهم كلٌ من: مصطفى ناظم وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار، بالإضافة إلى المُعالجِ جبار عبد الحسين".

وأضاف "بذلك سيغيبُ اللاعبون الأربعة عن مباراةِ منتخبنا أمام نظيره الإيراني التي تقام الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً"، مشيراً الى أن "عدد الغائبين عن المباراةِ ثمانية لاعبين هم: أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم".

يُذكَر أن العراق يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، ثم منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده منتخب لبنان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ويتذيل منتخب سوريا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.