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السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة إيران
رياضة
2022-01-27 | 06:44
5,100 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإيراني، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.
ادناه التشكيلة:
»
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