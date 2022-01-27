ميسي يغيب عن راقصي التانغو في تصفيات كأس العالم 2022

وقال سكالوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالتأكيد نحن نحب أن يكون ميسي هنا، وتحدثت معه وأخبرني أن فيروس كورونا أثر عليه كثيرا".وأضاف انه "من المهم أن يتحسن ميسي، ولهذا قررت أن أفضل شيء بالنسبة له، هو البقاء مع ناديه".وبحسب التقارير الواردة من الأرجنتين فان "باولو ديبالا نجم يوفنتوس سيقوم بدور ميسي في المباراتين ضد تشيلي وكولومبيا.وضمنت الأرجنتين رفقة البرازيل المتصدرة، بلوغ النهائيات في قطر التي تقام بين تشرين الثاني، وكانون الاول المقبلين.