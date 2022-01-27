تصفيات المونديال.. اليابان تهزم الصين وتطارد السعودية على الصدارة

وفازت اليابان على ضيفتها الصين (2-0)، اليوم الخميس في سايتاما، فيما تستضيف السعودية في وقت لاحق عُمان في جدة ضمن المجموعة الثانية.ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن أستراليا الثالثة.وتتصدر السعودية المجموعة بـ16 نقطة، وتأمل في الاقتراب أكثر من التأهل السادس في تاريخها للمونديال حال فوزها على عمان.