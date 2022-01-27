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تصفيات المونديال.. اليابان تهزم الصين وتطارد السعودية على الصدارة

رياضة

2022-01-27 | 08:34
تصفيات المونديال.. اليابان تهزم الصين وتطارد السعودية على الصدارة
1,464 مشاهدة

حقق منتخب اليابان فوزه الرابع تواليا ليضيق الخناق مؤقتا على السعودية، في الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفازت اليابان على ضيفتها الصين (2-0)، اليوم الخميس في سايتاما، فيما تستضيف السعودية في وقت لاحق عُمان في جدة ضمن المجموعة الثانية.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن أستراليا الثالثة.

وتتصدر السعودية المجموعة بـ16 نقطة، وتأمل في الاقتراب أكثر من التأهل السادس في تاريخها للمونديال حال فوزها على عمان.
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