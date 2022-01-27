أول تعليق من بتروفيتش بعد مباراة إيران

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد مباراة العراق وإيران، "فخور بلاعبي المنتخب العراقي الذين قدّموا مباراةً جيدةً، وقاتلوا ببسالةٍ في أرض الملعب بالرغم من الظروفِ القاسيةِ التي رافقتنا لغاية موعدِ المباراة، ودخلناها ونحن نفتقدُ ثمانية لاعبين أساسيين بسببِ عيناتِ الفحْص بفايروس كورونا التي استبعدت عناصرَ مهمة في المنتخب".وأضاف أن "إيران المنتخبُ الأفضل في آسيا في الوقتِ الحالي، وكان تصوري سابقاً بأن كوريا الجنوبية هي الأفضل في آسيا، وبالرغم من ذلك قدّمنا مباراةً جيدةً أفضل بكثيرٍ من مباراة الذهاب التي خضناها ضد إيران، وأنا فخورٌ جداً باللاعبين، حيث قاتلوا من أجل الدفاعِ عن بلدهم".وتابع "إيران تمتلكُ أكثر من 15 لاعباً محترفاً في اوروبا، ونسعى إلى أن يكون لدينا فريقٌ يضاهي منتخبَ إيران في المستقبل، ونقارع مثل هكذا مستويات عالية كالتي يمتلكها المنافس"، موضحاً "بعضُ الشيء كنا غير محظوظين بعدم ترجمةِ الفرص بالرغم من قلتها، والواقع إننا لم نكن الأفضلَ في المباراة لكي نقول كنا نستحق تحقيقَ الفوز، لكن كان ممكناً أن نخرجَ متعادلين في أقل تقدير".وأشارَ بتروفيتش، إلى "اننا غيّرنا الكثيرَ من اللاعبين منذ مشاركتنا في كأس العرب، وكان الهدف صناعةَ فريقٍ مستقبلي، والعراق يمتلك الكثيرَ من المواهب، وأنا أعلم أن الجمهور يترقب النتائج، لكنها لا تأتي من السماءِ بل تأتي بالعمل والتخطيطِ والصبر"، مشدداً بالقول "أنا لا أنكر دورَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الذي يبذلُ كل ما بوسعه من أجل الارتقاءِ بالواقع الرياضي بصورةٍ عامة وليس على مستوى كرةِ القدم فقط".وعن مشاركةِ اللاعب زيدان إقبال، قالَ "نحن فرحون بأنه اختارَ تمثيل العراق، ونشكرُ والديه على ذلك، حيث كانوا حريصين بأن يمثل منتخب العراق"، مؤكداً أنه "منذ تواجد ادفوكات فإن ما يقارب أغلب اختياراتنا الأولية تغيرت بنسبةِ 90% مقارنةً بأول معسكر أقمناه في اسبانيا وتركيا، وأنا أرى أننا في الطريق الصحيحِ للارتقاءِ بلعبة كرةِ القدم في العراق".وخسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف في تصفيات المونديال.