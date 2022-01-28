ديمبلي يفتح الباب للرحيل عن برشلونة

وحسب الصحيفة، اجتمع عثمان ديمبلي مع تشافي هيرنانديز لمدة ساعتين وفهم من خلال النقاش مع المدرب أنه لن يلعب في الفريق حتى نهاية عقده الصيف المقبل، حال لم يجدد؛ وهو ما دفعه للاقتناع بضرورة الرحيل عن الفريق.ويرغب عثمان ديمبلي في المشاركة رفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي تجرى بعد بداية الموسم المقبل ما بين تشرين الثاني وكانون الأول، ولذلك فهو يرغب في الرحيل إلى فريق جديد يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.كما أن اجتماع وكيل اللاعب مع فيران ريفتر ونائب رئيس المكلف بالرياضة رافا يوستي قد أدى لنفس النتائج، بعدما سحب برشلونة عرضه الأخير لتجديد العقد.ويبحث وكلاء عثمان ديمبلي حاليا عن مخرج للاعب في ظل بقاء أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات الشتوية، ويبقى فريق تشيلسي الإنجليزي أبرز المهتمين باللاعب وقد لا يطالب برشلونة بمقابل مالي لرغبته في التخلص من راتبه المرتفع وفتح الباب لتعاقدات جديدة.وتعاقد برشلونة مع لاعبه السابق الإسباني آداما تراوري قادما من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، ويلعب في مركز الجناح، وهو ما يصعب من مهمة عثمان ديمبلي في الحصول على دقائق لعب في برشلونة.ودفع برشلونة أكثر من 130 مليون يورو تشمل المتغيرات للتعاقد مع عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني، لكن اللاعب لم يقدم كل ما كان منتظرا منه؛ بسبب الإصابات الكثيرة وسلوكه خارج الملعب.كما فشلت كل المفاوضات بين وكيل أعماله وبرشلونة لتجديد عقده؛ بسبب المطالب المالية الكبيرة للاعب وممثلينه، حيث طالب براتب سنوي يفوق 30 مليون يورو ومنحة توقيع كبيرة وعمولة كبيرة لوكيل أعماله.وتواجد موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، في إسبانيا مؤخرًا من أجل الاجتماع مع إدارة برشلونة لمناقشة وضع اللاعب الفرنسي.وكشف برنامج "الشيرنغيتو" الشهير، مفاجأة بنشر صورة لهاتف سيسوكو وهو يستقبل مكالمة من ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي.يُذكر أن رحيل ديمبلي، سيسمح لبرشلونة بضم ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، ونيكولاس تاغليافيكو لاعب أياكس لتعزيز صفوف البلوغرانا في الميركاتو الشتوي.