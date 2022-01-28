ميدفيديف ينافس نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب

وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافايل نادال الخامس عالميا، والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات.وكان ميدفيديف وصل الى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.