الصحافة الاسبانية: إصابة "ديباي" تثير القلق في نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، عن أن الهولندي ممفيس ديباي يثير القلق في نادي برشلونة بسبب حالته البدنية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "هناك قلق كبير في برشلونه من وضع ممفيس ديباي لاستمرار معاناته من إصابة فخذه الأيسر، والتخوف يكمن في احتمالية تطورها لتمزق عضلي".

وأضافت: "بسبب هذا القلق أصدر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، والدكتور برونا تعليماتهما بأخذ أقصى درجات الاحتياط مع ممفيس لكي لا يتعرض لانتكاسة في شهر فبراير الصعب".

ديباي بسبب الإصابة غاب عن ثماني مباريات من آخر 10 مباريات بسبب مشاكل بدنية، ومُنذ اللعب أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لم يحصل على أي دقيقة بسبب الإصابة.

برشلونة سوف يستأنف مبارياته في الدوري الإسباني، في شهر فبراير المُقبل، حيث يلاقي أتلتيكو مدريد، مساء الأحد 6 فبراير على ملعب ”كامب نو“ بالليغا.