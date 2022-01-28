رسميًا.. فتح تحقيق مع إدارة برشلونة السابقة أمام قسم الجرائم الاقتصادية

ويأتي الإعلان عن فتح هذا التحقيق نتيجة الشكوى المقدمة، يوم الأربعاء الماضي، من قبل الإدارة الحالية لبرشلونة برئاسة جوان لابورتا الذي عاد لاستلام المنصب في آذار الماضي.

وقرّر لابورتا وإدارته التقدم بشكوى استناداً إلى التقرير الخاص بالحالة المالية للنادي، الذي سيُكشَف عن استنتاجاته "علناً" الثلاثاء المقبل.وخلال تقديم أول تدقيق داخلي في تشرين الأول ، ادعى المدير العام لبرشلونة فيران ريفيرتر أنه عندما وصلت الإدارة الجديدة في آذار ، كان النادي "في حالة الإفلاس المحاسبي"، مع ديون والتزامات مستقبلية تصل إلى 1.35 مليار يورو، ومشاكل في الخزانة المالية وفاتورة رواتب ضخمة.ويتعين على قسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كان بالإمكان مقاضاة الإدارة السابقة للنادي الكتالوني؛ بسبب الوضع المالي الذي جعل "بلاوغرانا" في وضع لا يحسد عليه، وأدى إلى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.وأنهى النادي موسم 2020-2021 بخسائر صافية بلغت 481 مليون يورو.