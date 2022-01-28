اسود الرافدين يحطون الرحال في لبنان

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراة الجولة الثامنة ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم والتي ستكون أمام نظيره اللبناني في الأول من شباط على ملعبِ صيدا".واضاف انه "فور وصول وفد المنتخب الوطنيّ الى مطار بيروت تم إجراءُ فحوصات الـ PCR لجميع أعضاءِ الوفد، وقد تسلمَ الوفدُ إجراءاتَ البروتوكول الصحيّ المُتبع من قبل البلد المُستضيف والتي تنص على تطبيقِ نظام الفقاعة".