التحاق أربعة لاعبين جدد في صفوف العراق

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إن "اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وكرار نبيل وسامح سعيد) التحقوا بوفدِ المنتخب الوطنيّ في بيروت".وكان وفدُ المنتخبِ الوطنيّ قد وصلَ، عصر اليوم، إلى لبنان استعداداً لمواجهةِ نظيره المنتخبِ اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022.على صعيدٍ متصلٍ، ستجري المباراةُ على ملعبِ صيدا، وبحضورٍ جماهيري بنسبةِ 60% من سعةِ الملعبِ الاستيعابيّة.