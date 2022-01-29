برشلونة يبلغ ديمبلي بانتهاء عرض التجديد

ودخل النجم الفرنسي في أزمة مع إدارة برشلونة بخصوص العقد، حيث رفض عرضاً من النادي للتجديد والاستمرار في الكامب نو حتى 2027، ويريد التجديد فقط وفقاً لشروطه الخاصة والتي تعني حصوله على راتب مالي ضخم.وأوضح روميرو، أنه ”إذا أراد وكلاء ديمبلي التفاوض مجددا فسيكون على عرض جديد في نفس شروط عقد بيدري وأنسو فاتي“.وأشار إلى أن ”برشلونة أخبر موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، بأنه سوف يتم تسهيل عملية خروجه في الميركاتو الشتوي إذا أرادوا ذلك، مقدمين له عدة خيارات قد تساعده على الخروج“.وجاءت أبرز هذه الشروط، وفقا لما ذكرها جيرارد روميرو: ”إجراء عملية تبادل مع لاعبين على سبيل الإعارة، أو الموافقة على تأجيل قيمة خروجه وتحمل جزء من راتبه“.وأكد أن أحد العروض التي رفضها ديمبلي للتجديد، كان أبرز شروطها ”تجديد عقده عاما إضافيا، وتخفيض راتبه، ووضع قيمة كسر عقد 10 ملايين يورو“.يذكر أن برشلونة قد وضع سابقا أمام ديمبلي خيارين، الأول هو التجديد وفقاً لشروط النادي، أو الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإن لم يفعل أيا من الخيارين سيجد نفسه مجبراً على الاستبعاد من الفريق والتواجد في المدرجات في بقية الموسم.وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قد أوضحت أن قرب تعاقد برشلونة مع آداما تراوري، جناح وولفرهامبتون الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، جاء بمثابة الرسالة إلى ديمبلي.وأوضحت أن برشلونة أراد إظهار جديته للاعب، بأن الخيار الأمثل له الآن هو البحث عن حياة أخرى خارج كامب نو بالميركاتو الشتوي الحالي.وحطم برشلونة رقمه القياسي للانتقالات لضم ديمبلي، مهاجم بروسيا دورتموند، عام 2017 في صفقة بقيمة 147 مليون يورو، ولكن لم يقدم الأداء المأمول منه طوال السنوات الماضية.