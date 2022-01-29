الاتحاد العراقي يبرق لنظيره اللبناني بشأن ملعب التدريبات

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم خاطب نظيره اللبناني بكتابٍ رسميّ يطلبُ فيه تغييرَ ملعب التدريب الذي تمت تهيئتهُ للمنتخبِ الوطني، حيث سبق أن اشتكى الجهازُ الفني واللاعبون من سوءِ الأرضيّة وتجنباً لتفادي الإصابات".وأبَرقَ الاتحاد، على وجهِ السرعة، إلى الجانب اللبناني، بحسب البيان، "لتهِيئة ملعبٍ آخر يكون بديلاً للتدريبات، ويبدو أن أزمة تهِيئة الملعب في طريقها للحل كون الاتحاد اللبناني أبدى تفَهُمه للوضع، وهو بصَددِ تهيئةِ ملعبٍ بديلٍ، بعدها يتم إبلاغُ وفد منتخبنا الوطنيّ بالتَغيير في الساعاتِ المُقبلة".