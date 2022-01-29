رونالدو ينشر رسالة باللغة العربية

وكتب رونالدو باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكراً دبي على الأوقات الجميلة، شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة".وأضاف: "شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية، دبي بيتي الثاني، وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل، مع خالص محبتي لكم".وكان رونالدو قضى عدة أيام رفقة أسرته في دبي، مستغلا توقف مبارياتوخلال إجازته في دبي، التقى رونالدو مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.كذلك، احتفل رونالدو بعيد ميلاد صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز وذلك من أمام برج خليفة.فضلا عن ذلك، خطف رونالدو الأنظار مساء الجمعة، بحضوره في إكسبو 2020 دبي، وسط استقبال حافل من الجماهير.