بشار رسن يغادر بعثة المنتخب العراقي
غادر اللاعب بشار رسن، اليوم السبت، بعثة المنتخب العراقي في لبنان، متوجهاً إلى قطر.
وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه "حصلَ لاعبُ المنتخب الوطنيّ، بشار رسن، على موافقةِ الجهاز الفني بمغادرةِ الوفد العراقي المُتواجد في بيروت بعد تأكّد غيابه عن مباراةِ منتخبنا ونظيره اللبناني بسببِ الحرمان لحصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتي لبنان (الذهاب) وإيران".
وأضاف البيان، أنه "لم يخض اللاعبُ تدريبات اليوم بطلبٍ منه ليتفرغَ لإجراءات السفر والعودةِ إلى قطر".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا