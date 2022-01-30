الاتحاد اللبناني يوافق على تغيير ملعب تدريب المنتخب الوطني

وافق الاتحاد اللبناني لكرة القدم على الطلب المُقدم من الجانب العراقيّ بتغيير ملعب تدريب المُنتخب الوطنيّ الى ملعب مُناسب.

اتحاد الكرة قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "استجابة الاتحاد اللبناني كانت سريعة، وتمت تهيئة ملعب جونيا لتدريبات المنتخب الوطنيّ والاستعداد بصورة جيدة لمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف ان "الملاك التدريبي للمنتخب الوطني، بقيادة بتروفيتش، قرر أن تجري تدريبات اليوم الأحد بعيداً عن الإعلام".