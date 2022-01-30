اول تعليق من مانشستر يونايتد بعد اتهام "غرينوود" بتعنيف صديقته (فيديو)

أصدر نادي مانشستر يونايتد، بيانا رسميا بشأن الاتهامات التي طالت ماسون غرينوود، لاعب الفريق، بتعنيف صديقته هارييت روبسون.

وقال يونايتد في بيانه الرسمي،: "نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق. مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًا كان شكله".

ونشرت هارييت روبسون، صديقة لاعب مانشستر يونايتد، صورا مروعة لها عبر حسابها الرسمي والموثق على "إنستغرام": "تظهر وجود كدمات قوية على جسدها، والدماء أيضا تسيل من وجهها، وعلقت عليها: "لمن يريد أن يعرف ما فعله ميسون غرينوود بي".

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022

ودأب غرينوود منذ فترة على فعل أمور تظهر عدم التزامه، وكان أبرزها العام الماضي، حيث انتشر فيديو لمهاجم مانشستر يونايتد، وهو يستنشق ”غاز الضحك“ خلال موقع التواصل الاجتماعي"Snapchat".