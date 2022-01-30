صافرة اردنية تحكم مباراة العراق ولبنان في تصفيات المونديال

ويتألف الطاقم التحكيمي من أدهم مخادمة "حكم ساحة" ومحمد الروالي ومحمد الخلف "مساعدين"، فيما تم تعيين الكويتي أحمد العلي حكما رابعا، علما بأن مراقب المباراة الإندونيسي أسيب سابوترا وصل إلى بيروت.ويعد مخادمة من حكام الصفوة في القارة الآسيوية، وسبق له أن قاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، إلى جانب مشاركته في إدارة المباراة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، والتي جمعت مصر وإسبانيا.وكان لمخادمة تجارب سابقة مع المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم، حيث إدار مباراة العراق مع الإمارات في تصفيات مونديال روسيا 2018، والتي جرت في عمان وانتهت بفوز العراق (1-0).