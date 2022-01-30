رسميا.. ليفربول يعلن التعاقد مع الكولمبي دياز

وقال الريدز في بيان على موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق نهائيا مع بورتو حول حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو".واضاف ان "عقد دياز من المقرر أن يمتد مع ليفربول حتى صيف 2027".وبدأ لويس دياز صاحب الـ 25 عاما مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق بارانكيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في كولومبيا، قبل أن ينضم لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في العام 2017، والذي لعب له حتى العام 2019، وخاض معه 108 مباريات في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا.وخلال سوق الانتقالات الصيفية العام 2019 نجح بورتو في استقطابه بعدما أقنعه النجم الكولومبي راداميل فالكاو بالانضمام إلى العملاق البرتغالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات.وخاض الجناح الكولومبي مع بورتو، 125 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 41 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة، حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، وتوج دياز بلقب الدوري البرتغالي موسم 2019 – 2020، بجانب كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.