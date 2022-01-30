نادل يحرز بطولة استراليا المفتوحة للتنس ويحقق رقما تاريخيا

وشهدت المباراة ريمونتادا تاريخية حيث تقدم الروسي ميدفيديف بمجموعتين قبل ان يستعيد نادل المباراة ويفوز بثلاث مجموعات بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5).وانفرد نادال بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.