نادل يحرز بطولة استراليا المفتوحة للتنس ويحقق رقما تاريخيا
احرز الإسباني رافائيل نادال، اليوم الأحد، لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية، على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
وشهدت المباراة ريمونتادا تاريخية حيث تقدم الروسي ميدفيديف بمجموعتين قبل ان يستعيد نادل المباراة ويفوز بثلاث مجموعات بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5).
وانفرد نادال بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.
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