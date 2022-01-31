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"الكاف" يحدد ملعب نهائي كأس أمم إفريقيا

رياضة

2022-01-31 | 00:54
"الكاف" يحدد ملعب نهائي كأس أمم إفريقيا
743 مشاهدة

سيقام نهائي كأس أمم إفريقيا على ملعب "أوليمبي" في ياوندي، بعد أن رفع "كاف"، تعليقه إقامة المباريات على الملعب الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع في 24 كانون الثاني الحالي.

ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ16 يوم الاثنين الماضي بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي لملعب "أولمبي" إثر عملية تدافع.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأحد، في بيان "بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي".

وأضاف "بعدما عززت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، فإن الكاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين".

وفي ضوء قرار "الكاف"، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في الثالث من فبراير المقبل أن تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في السادس من الشهر ذاته.

وسيحتضن بذلك ملعب "أوليمبي" المواجهة المرتقبة في دور الأربعة بين الكاميرون ومصر، على أن تقام المواجهة الأخرى من الدور نفسه على ملعب ياوندي في الثاني من فبراير. 

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