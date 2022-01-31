داخل الحافلة.. هكذا أحتفل محمد صلاح عقب التغلب على المغرب (فيديو)

وظهر النجم المصري في مقطع مصور وهو يحتفل بـ"تطبيل" صلاح على زجاج الحافلة.ونشر اللاعب البديل لمنتخب مصر، رمضان صبحي، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" الخاصة بصفحته الرسمية على موقع إنستغرام مقطع فيديو، وظهر فيه النجم المصري وهو يقوم بـ"التطبيل" على أنغام أغنية كانت تعزف في الحافلة.وأسهم صلاح بفوز منتخب بلاده بتسجيله لهدف وصناعته للثاني، وستواجه مصر في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون.ووجّه صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".