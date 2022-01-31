جعاز: مباراة لبنان ستضعنا في منعطف جديد للحصول على تذكرة الملحق

وقال جعاز في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ اليوم في ملعبِ صيدا البلدي بعد نهايةِ آخر تدريباتِ منتخبنا الوطني قبل مواجهةِ لبنان غداً الثلاثاء انه "جاهزٌ للمباراةِ بالرغم من انه لم يخض العديدَ من المباريات مع المنتخب الوطني والتي قد تصل الى مباراتين فقط، بالإضافةِ الى انه خاضَ آخر مباراةٍ مع ناديه هامربي في الدوري السويدي منذ بداية كانون الأول ، لكنه يرى في نفسه الجاهزيةَ للمشاركة في أي مباراة، ويبقى الأمرُ راجعاً لاختيارات الجهاز الفني".واضاف أن " مباراة لبنان مباراةٌ مهمةٌ جداً بالنسبة لنا، ونسعى جميعنا الى أن نحقق الفوزَ فيها كون نقاط المباراة ستضعنا في منعطفٍ جديدٍ للحفاظِ على أمل الحصول على تذكرةِ الملحق".