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رسميا.. لامبارد مدربا لنادي إيفرتون

رياضة

2022-01-31 | 09:05
رسميا.. لامبارد مدربا لنادي إيفرتون
المصدر:
وكالات
595 مشاهدة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعيين مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد مدربا جديدا للفريق لخلافة رفائيل بنيتيز.

وقال إيفرتون في بيان رسمي إن "لامبارد سيتولى مسؤولية الفريق الأول في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد برينتفورد في غوديسون بارك يوم السبت 5 شباط".

وأوضح أن "تعيين لامبارد يأتي بعد عملية توظيف قوية مع العديد من المرشحين الذين تمت مقابلتهم من قبل المساهم الأكبر في النادي ومجلس الإدارة".

واشار إيفرتون الى انه "سيتم دعم المدرب الجديد من فريق تدريبي يتمتع بخبرة واسعة يتكون من جو إدواردز كمساعد مدير، وبول كليمنت كمدرب الفريق الأول وكريس جونز كمدرب الفريق الأول ورئيس الأداء".

ونقل إيفرتون عن لامبارد قوله: "إنه لشرف كبير لي أن أمثل وأدير فريقًا بحجم وتقاليد نادي إيفرتون، أنا متحمس جدًا للبدء، بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت كثيرًا بشغفهم وطموحهم، آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي".

ويعد لامبارد أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا في كرة القدم الإنجليزية، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، بينما خاض 106 مباريات دولية.
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