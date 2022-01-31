الميركاتو الشتوي.. تعرف على أبرز صفقات الساعات الأخيرة

ومع تبقي ساعات على نهاية الميركاتو الشتوي، تبرز العديد من الصفقات التي يمكن إبرامها، مثل رحيل فان دي بيك إلى إيفرتون، واحتمالية عقد صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، وإمكانية مغادرة عثمان ديمبلي النادي الكتالوني.ووأدناه انتقالات اليوم الأخير بحسب موقع "كورة".رسمياً.. ندومبيلي يعود إلى ليونبرشلونة ينهي إجراءات تسجيل تراوريكولن يستعير موهبة من بايرن ميونخموراتا يحسم مصيره مع يوفنتوستشيلسي يتحدى باريس لضم ديمبليأوباميانج يخضع للفحص الطبي في برشلونةإيفرتون يحسم صفقة كبرى جديدة- رسميًا.. إيفرتون يتعاقد مع لامبارد- مانشستر سيتي يعلن رسميًا التعاقد مع ألفاريز- زكريا يجتاز الكشف الطبي مع يوفنتوس- جالاتا سراي يستعير حارس برشلونة- هيرتا برلين يعلن عن رابع صفقاته- فولفسبورج يضم الدنماركي وايند- برشلونة يطلب ضم نيمار في صفقة تبادلية مع باريس- هيرتا برلين يعلن عن رابع صفقاته- أوباميانج يصل برشلونة- رامسي يتجاهل ثلاثي البريميرلييج ويقترب من رينجرز- مدافع فروسينوني يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس- فان دي بيك يصل إيفرتون لإجراء الكشف الطبي- هل حسم برشلونة صفقة كيسي؟- شتوتجارت يدعم صفوفه من لشبونة- زكريا يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس- رسمياً.. إريكسن يعود إلى البريميرليج- جونز يعرقل رحيله عن مانشستر يونايتد- ميلان يشن غارة على صفقة برتغالية- برشلونة يواصل الضغط لحل معضلة ديمبلي- عرض إنجليزي مفاجئ إلى موراتا- صفقة تبادلية مرتقبة بين سان جيرمان وبرشلونة- رغبة موناكو تحبط ريال مدريد- دييجو كوستا مطلوب في الليجا