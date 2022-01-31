ريمونتادا كتالونية.. برشلونة ينهي صفقة أوباميانج

وأشارت إذاعة "توك سبورت"، إلى أن برشلونة توصل أخيرا لاتفاق مع آرسنال لضم اللاعب الجابوني، حيث يجري حاليا الاختبارات الطبية الروتينية قبل توقيع العقد.وذكرت مصادر صحفية أخرى، أن الصفقة لن تكون على سبيل الإعارة، بل "انتقالا دائما"، بعدما قبل اللاعب تخفيض راتبه، من أجل التوصل لاتفاق.وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن المفاوضات قد انهارت بين أوباميانج وبرشلونة، بشأن خلاف حول قيمة الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب، علما بأنه يتقضى حاليا 350 ألف إسترليني أسبوعيا مع آرسنال.ولا يعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا على أوباميانج، بعدما استبعده من تشكيلة الفريق، لأسباب انضباطية.