يونس محمود يكشف تفاصيل المشروع المقبل لمنتخب "أسود الرافدين"

أكد مشرف المنتخب الوطني العراقي يونس محمود، أن انضمام لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، زيدان إقبال، إلى صفوف المنتخب يُعَدُّ مكسباً للكرة العراقية، وأنه يمثل أساس المشروع المقبل لمنتخب "أسود الرافدين".

وقال يونس محمود، في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، أن "إقبال موهبة كروية مميزة، وهو يمثل إضافة مهمة للمنتخب العراقي"، مشيراً إلى أن العمل يجري حاليا للبحث عن مواهب صاعدة سواء داخل العراق أم خارجه؛ مثل حسن عبد الكريم (قوقية)، ومناف يونس، وعلي الحمادي، وزيدان إقبال، وأحمد فرحان، إضافة إلى أسماء أخرى سيتم الاستعانة بها لاحقاً".

وأكد مشرف المنتخب العراقي أنهم يعملون في الوقت الحالي، على تجهيز زيدان إقبال، ابن الـ19 ربيعا، لكي يقدم أفضل المستويات الفنية، على النحو الذي تتمناه الجماهير العراقية.

وأوضح النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه يملك قائمة كاملة باللاعبين العراقيين المغتربين في أوروبا، وستكون هناك زيارة قريبة لهم من أجل إقناع بعضهم بتمثيل منتخب العراق، كاشفاً عن أن خطوات مشروعه الجديد سيتم العمل بها بعد نهاية تصفيات كأس العالم 2022؛ وذلك بهدف تشكيل منتخب جديد يكون قادراً على تحقيق آمال وتطلعات الجماهير الوفية، على حدِّ قوله.

وتأتي تصريحات نجم العراق السابق، يونس محمود، من مكان إقامته في لبنان، قبل ملاقاة أصحاب الأرض غدا الثلاثاء (1 يناير/ كانون الثاني)، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد المحلي، ضمن الجولة الثامنة للتصفيات المونديالية.

يُذكَر أن منتخب إيران حجز بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال قطر المقبل، بعد ضمان صدارة المجموعة الآسيوية الأولى بـ19 نقطة، بينما تحتاج كوريا الجنوبية، التي تملك في رصيدها 17 نقطة، إلى نقطة واحدة في مبارياتها الثلاث المتبقية؛ لضمان بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة.