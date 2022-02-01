مدرب المنتخب المصري يحذر لاعبيه قبيل موقعة الكاميرون

وقال كيروش لمدافعي منتخب مصر قبيل مواجهة الكاميرون المرتقبة بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا: "يجب عدم منح المساحات لإيكامبي وأبوبكر ومنعهما من الوصول لشباكنا".وأضاف المدرب البرتغالي: "في كل الأحوال إيكامبي وأبوبكر ليسا أخطر ولا أصعب في الرقابة من النجم المغربي أشرف حكيمي".وأكد كيروش لمدافعي المنتخب المصري، أن إيقاف إيكامبي وأبوبكر، سيحرم الكاميرون من أسلحته الهجومية، خاصة وأن الكاميرون أحرزت 11 هدفا في البطولة الحالية، سجلها هذا الثنائي بوقع ستة أهداف لأبوبكر وخمسة أهداف لإيكامبي.وشدد على ضرورة الرقابة اللصيقة لهذا الثنائي موضحا أن تقييد حريتهما في التحرك ومنعهما من التسجيل هما تأشيرة مرور "الفراعنة" للمباراة النهائية من البطولة.وكان المنتخب المصري، بلع الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، بينما تأهل منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، بعد تخطيه غامبيا بهدفين دون رد.