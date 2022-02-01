تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره اللبناني

تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره اللبناني التي تقامُ اليوم الثلاثاء في ملعبِ صيدا في بيروت بالساعةِ الثالثة عصرًا.

التشكيلة ادناه: