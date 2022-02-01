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تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره اللبناني
رياضة
2022-02-01 | 04:39
المصدر:
السومرية نيوز
3,672 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره اللبناني التي تقامُ اليوم الثلاثاء في ملعبِ صيدا في بيروت بالساعةِ الثالثة عصرًا.
التشكيلة ادناه:
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تشكيلة منتخبنا الوطني
مواجهة نظيره اللبناني
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