تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخب لبنان لمواجهة منتخبنا الوطني التي تقامُ في ملعبِ صيدا بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد ساعة من الان.

التشكيلة ادناه: