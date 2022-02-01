السعودية تخسر امام اليابان في تصفيات كأس العالم

وشهدت الدقيقة 23 من عمر اللقاء، تبديلا اضطراريا بعد إصابة نجم وسط الأخضر عبد الإله المالكي، إثر تدخل قوي من الياباني جونيا على كاحله، وسط اعتراضات من المدرب رينارد على الحكم، لعدم منحه بطاقة صفراء.وسجل لاعب المنتخب الياباني تاكي مينامينو هدفي المباراة ليشعل بقية مباريات المجموعة في ظل صراع ثلاثي بين منتخبات اليابان واستراليا والسعودية.ورغم خسارته لازال المنتخب السعودي في صدارة المجموعة، قبل أن يخوض مباراتين هامتين امام الصين في بكين وأستراليا في الرياض.وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي :-لسعودية19 نقطةاليابان18 نقطةأستراليا14عمان7الصين5فيتنام0