ايمن حسين: التنافس على المركز الثالث مستمر

وقال حسين، في المُؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني: أن "منتخبنا قدّمَ مباراةً طيبةً، وكان الوضعُ سيتغير كثيراً لو أنهينا الشوطَ الأول متقدمين بهدفٍ لولا الخطأ البسيط الذي ارتكبناه والذي منح المنتخبَ اللبناني العودة الى المباراةِ في الثواني الأخيرةِ من الشوط الأول".وأضافَ: إنه "مع زملائه دخلوا المباراةَ وهدفهم كسب نقاطها، لكن التوفيق لم يكن حليفنا، ويبدو أن التنافسَ على المركزِ الثالث في هذه المجموعةِ قد يستمر لغايةِ الجولتين الأخيرتين".