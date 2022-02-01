كوريا الجنوبية تحجز مقعدا في كأس العالم على حساب سوريا

وسجل هدفي كوريا جين سو كيم في الدقيقة 53، وتشانغ هون كون في الدقيقة 71 ليرفع رصيده إلى 20 نقطة وتأهل رسمياً للمونديال وهي المرة 11 في تاريخه، فيما بقي المنتخب السوري في المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى بنقطتين.وكان المنتخب الكوري فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.وأقيمت المواجهة في غياب السومة والجمهور السوري الغاضب من النتائج السلبية، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز في الدور الثالث.