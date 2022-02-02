الأزمة تشتعل.. كيروش ينتفض بوجه ايتو: كرة القدم ليست حربا!

وقال إيتو للاعبيه قبل مواجهة نصف النهائي بين مصر والكاميرون الخميس"إنها الحرب.. عليكم أن تخرجوا بالفوز وأعدكم بتحقيق المفاجآت ".واكد كيروش أن " كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية بطولة قاسية وصعبة ولكن المنتخب المصري جاهز ومستعد لمواجهة الكاميرون رغم حدوث بعض الإصابات ".وأوضح أن " الأمور تزداد صعوبة بسبب إقامة عدة مباريات في فترة زمنية قليلة والتنقل بين عدة ملاعب ولكن الجميع يعمل بجدية للاستشفاء وتقديم أفضل ما لديه ".ورد كيروش على تصريحات إيتو قائلاً : أعتقد أن اللعب ضد الدولة المضيفة شرف لأي فريق، وسنلعب ضد منتخب الكاميرون بكل قوة والشعب الكاميروني يفعل كل شيء كي يحظى بالسعادة والمرح ".وأضاف ان " البعض يتضور جوعاً ويجد في كرة القدم سلواه، دعونا نعمل لنصنع السعادة ولذلك أدعو صامويل إيتو لتصحيح كلماته فكرة القدم ليست حرباً ".وتابع مدرب الفراعنة، ان " الحرب الحقيقة هي حماية من يلقون حتفهم على أبواب الملاعب، وأنا آسف للتعليق على هذا الأمر ولكن لم يكن من الصائب الإعلان عن هذه المباراة على أنها حرب وهناك من مات في الملعب أثناء البطولة ".