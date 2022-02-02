بعد المرحلة الثامنة.. ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر

وفي المرحلة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، تغلبت كوريا الجنوبية على سوريا بهدفين دون رد، لتحجز بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ذهبت التأشيرة الأولى لإيران، والتي حققت فوزا "معنويا" على الإمارات بهدف دون رد في الجولة الثامنة، فيما تعادل لبنان والعراق إيجابيا بهدف لكل منهما.وفي المجموعة الثانية، تعرض المنتخب السعودي لأول هزيمة في التصفيات بالخسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه الياباني، فيما فازت فيتنام على الصين بنتيجة 3-1، وانتهت مباراة عمان وأستراليا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.