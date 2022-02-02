Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنقاذ 63 مهاجراً في المحيط الأطلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد المرحلة الثامنة.. ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر

رياضة

2022-02-02 | 04:36
بعد المرحلة الثامنة.. ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر
1,836 مشاهدة

أسدل الستار أمس الثلاثاء، على منافسات المرحلة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي أسفرت عن تأهل كوريا الجنوبية.

وفي المرحلة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، تغلبت كوريا الجنوبية على سوريا بهدفين دون رد، لتحجز بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ذهبت التأشيرة الأولى لإيران، والتي حققت فوزا "معنويا" على الإمارات بهدف دون رد في الجولة الثامنة، فيما تعادل لبنان والعراق إيجابيا بهدف لكل منهما.
وفي المجموعة الثانية، تعرض المنتخب السعودي لأول هزيمة في التصفيات بالخسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه الياباني، فيما فازت فيتنام على الصين بنتيجة 3-1، وانتهت مباراة عمان وأستراليا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
 
وفيما يلي ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بعد انقضاء ثماني مراحل من أصل عشر:
المجموعة الأولى
1- إيران - 22 نقطة
2- كوريا الجنوبية - 20 نقطة
3 - الإمارات - 9 نقاط
4 - لبنان - 6 نقاط
5- العراق - 5 نقاط
6- سوريا - نقطتان
المجموعة الثانية
1- السعودية - 19 نقطة
2- اليابان - 18 نقطة
3- أستراليا - 15 نقطة
4- عمان - 8 نقاط
5- الصين - 5 نقاط
6- فيتنام - 3 نقاط.
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الاطار التنسيقي: لاخيار امامنا سوى المعارضة
Play
الاطار التنسيقي: لاخيار امامنا سوى المعارضة
05:02 | 2022-02-02
أب يقتل عائلته فردا فردا.. ما السبب وراء ارتفاع الجرائم المجتمعية؟
Play
أب يقتل عائلته فردا فردا.. ما السبب وراء ارتفاع الجرائم المجتمعية؟
04:30 | 2022-02-02
ارتفاع الإصابات مستمر.. الموقف الوبائي للعراق ليوم ١ شباط ٢٠٢٢
Play
ارتفاع الإصابات مستمر.. الموقف الوبائي للعراق ليوم ١ شباط ٢٠٢٢
09:21 | 2022-02-01
الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء
Play
الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء
04:56 | 2022-02-01
بالفيديو مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية‎‎
Play
بالفيديو مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية‎‎
04:32 | 2022-02-01
بارزاني يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي
Play
بارزاني يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي
03:53 | 2022-02-01
جسدها
Play
جسدها "مُشرح".. تفاصيل صادمة عن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة الشابة "إيمان" (فيديو)
06:46 | 2022-01-31
الاطار التنسيقي: لا تحالفات من دون مشاركة الجميع
Play
الاطار التنسيقي: لا تحالفات من دون مشاركة الجميع
04:25 | 2022-01-31
بالفيديو العمليات المشتركة تعمل على تكثيف الجهود الامنية
Play
بالفيديو العمليات المشتركة تعمل على تكثيف الجهود الامنية
04:20 | 2022-01-31
مواطنون يتخوفون من تكرار سيناريو مشفى ابن الخطيب
Play
مواطنون يتخوفون من تكرار سيناريو مشفى ابن الخطيب
01:48 | 2022-01-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.