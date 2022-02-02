شرطة مانشستر تفرج عن اللاعب المتهم بالاغتصاب

وكانت شرطة مانشستر قد ألقت القبض على اللاعب في وقت سابق في ظل اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على امرأة وتهديدها بالقتل.وأصدرت شرطة مانشستر بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء قالت فيه: "تم إطلاق سراح رجل في العقد الثالث من عمره احتجز في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات".وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف جرينوود ومنعه من المشاركة أو التدرب مع الفريق، لحين اتخاذ قرار نهائي في هذه القضية.وكانت هارييت روبسون، صديقة جرينوود، قد نشرت صورًا وفيديو وتسجيلات صوتية عبر "إنستجرام"، تظهر فيها مصابة بجروح بالغة، واتهمت لاعب يونايتد بالاعتداء عليها، قبل أن تقوم بحذف هذه المنشورات.وبعدها أعلنت شرطة مدينة مانشستر أنها علمت بوجود "صور وفيديوهات تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سيدة تؤكد تعرضها لوقائع عنف جسدي" قبل أن تلقي القبض على جرينوود.