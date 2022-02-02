نادي فرنسي يواجه "ورطة" في أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن سان جيرمان مجبر على استبعاد لاعب أجنبي من صفوفه في قائمة دوري الأبطال.وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القائمة يجب أن تتضمن 8 لاعبين محليين، بالإضافة إلى 17 لاعبا أجنبيا، لكن الفريق الباريسي يضم 18 لاعبًا أجنبيًا.وأوضحت أن سان جيرمان قد يستبعد خوان بيرنات من قائمة دوري الأبطال، بسبب تفوق نونو مينديز عليه في التشكيلة الأساسية.وذكرت أن اللاعب المستبعد قد يكون أيضا من ثلاثي خط الوسط، جوليان دراكسلر وأندير هيريرا وجورجينيو فينالدوم.