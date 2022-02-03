دراسة لليويفا تكشف حجم خسائر الأندية الكروية في ظل انتشار كورونا

كشفت دراسة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن جائحة فيروس كورونا كلفت الأندية الأوروبية سبعة مليارات يورو على مدار موسمين مع زيادة رواتب اللاعبين بنسبة اثنين بالمئة لتصل إلى 11.9 مليار يورو خلال تلك الفترة.

ونشرت وكالة "رويترز" الدراسة الأوروبية حيث بلغت خسائر أندية دوري الأضواء نحو أربعة مليارات يورو في 2021 ارتفاعا من ثلاثة مليارات في 2020.

وتسببت إقامة المباريات بدون جماهير في الجزء الأكبر من الخسائر، حيث تراجعت مبيعات التذاكر بنسبة 88 بالمئة في موسم 2020-2021 كما تراجعت إيرادات الانتقالات بنسبة 40 بالمئة.

وتضمنت الدراسة نحو 724 ناديا في 54 بطولة أوروبية، حيث أظهرت أن الأندية خسرت 900 مليون يورو نتيجة تعويض وسائل البث كما تراجعت إيرادات الرعاة بمقدار 1.7 مليار يورو.

وقال رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، إن هناك ما يدعو للتفاؤل بعودة الجماهير إلى الملاعب.

وأضاف: "أحد الدروس المستفادة من العامين الماضيين هو أنه من خلال التضامن والعمل معا، يمكن لكرة القدم الأوروبية التغلب على التحديات الوجودية مثل الجائحة".

وتابع: "هذا التقرير يقدم تفاصيل واقعية للتحديات التي تنتظرنا بعد الجائحة. لكن سواء استمرت الجائحة أو انتهت، ستظل كرة القدم الأوروبية قوية ومستقرة وموحدة في 2022".