السنغال ترفع راية التحدي بوجه مصر والكاميرون: سنكون على رأس افريقيا

وقال سيسيه في مؤتمر صحفي عقده بعد فوز السنغال على بوركينا فاسو 3-1 وتأهلها للنهائي القاري أمس الأربعاء: "الآن أشعر بقليل من الصعوبة في التعبير عن مشاعري، ولكنني في ذات الوقت أشعر برضا كبير".وأضاف: "أريد أن أهنئ اللاعبين، لأنهم عادوا من بعيد، فقد تعاملوا مع المباراة بالعقلية الصحيحة".وأردف سيسيه: "أؤكد أن أفضل أمر للمنتخب الوطني هو امتلاك نوعية اللاعبين، الذين يتعاملون مع المباريات بأفضل عقلية".واستطرد: "نحن راضون تماما، لكن تلك ليست النهاية التي جئنا من أجلها، فالذي جاء بنا هو أن نمضي نحو الفوز باللقب".وأكمل مدرب السنغال متحديا المنتخبين المصري والكاميروني اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم الخميس لتحديد المتأهل الثاني لنهائي كأس أمم إفريقيا: "سواء واجهنا الكاميرون أو مصر، سنكون على رأس إفريقيا العظيمة".تجدر الإشارة إلى أن منتخب السنغال لم يسبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا، وكان قد خسر نهائي النسخة الماضية في العام 2019 أمام الجزائر بهدف دون رد.