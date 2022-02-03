برشلونة يتعرض لضربة قاسية قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد

وتشير التقارير الصحفية الاسبانية الى أن "المدافع الفرنسي قد تعرض للإصابة وأفادت الأنباء بأن فترة غيابه سوف تمتد إلى 5 أسابيع".ولا يشارك لونجليه كثيرًا في المباريات تحت قيادة تشافي الذي يعتمد على الثلاثي بيكيه وأراوخو وكذلك إيريك غارسيا.وستقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل والتي تقام في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الإسبوع ال23 في الدوري الإسباني.ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة فقط بينما يحتل غريمه البارسا المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 21 مباراة أيضاً.الجدير بالذكر أن آخر مواجهتين جمعت الفريقان إنتهت بفوز أتليتكو وفشل برشلونة في تسجيل أي أهداف.