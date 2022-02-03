مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

وشهدت تشكيلة الميرينجي مفاجأة، بعدما استقر أنشيلوتي على الدفع بماركو أسينسيو كمهاجم وهمي بجانب الجناحين فينيسيوس ورودريجو.وفيما يلي تشكيل ريال مدريد:"كورتوا - ميليتاو - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - كروس - مودريتش - كاسيميرو - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو".وجاء تشكيل بيلباو كالآتي:"أجيريزابالا - دي ماركوس - يراز ألفاريز - مارتينيز - يوري بيرشيش - نيكو ويليامس - داني جارسيا - مونياين - فيسجا - راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز".وكان ريال مدريد نجح في عبور دور الـ16 بعد إقصاء إلتشي، فيما تفوق أتلتيك بيلباو على برشلونة، ليصطدم الفريقين في ربع النهائي.