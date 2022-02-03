مصر تتجاوز الكاميرون وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا
تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة في لقاء نصف النهائي.
خرج اللقاء في الوقت الأصلي والاضافي دون أهداف ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح.. وسجل لمنتخب مصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين.. وسجل لمنتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع موكودو وسيلكي وكلينتون.
ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الاحد المقبل في نهائي البطولة.
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