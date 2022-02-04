بـ3 خسائر وتعادل.. منتخب الشباب يختتم معسكره التدريبي في تركيا

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المنتخب خاض في المعسكر اربع مباريات أمام فريق شاختار دونسيتك الأوكراني وخسرها بثلاثة أهداف لهدفين، ومع نظيره المكسيكي وهُزم بهدفٍ من دون رد، وواجه دينامو كييف وخسر أمامه أيضاً بثلاثة أهداف من دون رد، بينما تعادلَ في المباراة الرابعة مع منتخبِ شباب أذربيجان بهدفين لهدفين".وقالَ مشرف منتخب الشباب محمد ناصر: إن "معسكر أنطاليا أفادَ المنتخبَ كثيراً، بعد أن خاضَ مبارياتٍ عالية المستوى مع مدارس كرويةٍ مختلفة، وفق ما جاء في البيان".وأضافَ ناصر، أن "قوة المباريات رجعت بالفائدةِ على الجميع، ومنحت المزيدَ من الخبرة للاعبين، بالإضافةِ إلى كشف الأخطاء والعمل على تجاوزها".وأشارَ إلى أن "هناك برنامجاً مستقبلياً وضعه الملاكُ التدريبي سيتخلله العديد من المبارياتِ الودية مع منتخبات أعلى مستوى من التي واجهناها في هذا المعسكر، ونسعى لملاقاةِ منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية ومصر في العراق قريباً، بعد أن أبدوا موافقتهم على ذلك".واختتمَ مشرف المنتخب حديثه بالقول: أن "الملاك التدريبي سيبقي أبوابَ المنتخب مفتوحةً للاعبين الجدد، ومن بينهم المحترفون خارج العراق، وسنعمل على إيفاد المدرب عماد محمد إلى الدول التي يحترف فيها اللاعبون لمشاهدتهم عن قربٍ واختيار الأنسب من بينهم لضمهم للمنتخب، إضافة إلى ان المدرب وقع اختياره على لاعبين اثنين جدد يحترفان في أوربا، فضلاً عن تواجد شربل شمعون في هذا المعسكر والذي جاء من أستراليا، بالإضافةِ إلى بلند إزاد من هولندا، بينما غابَ بسبب الإصابةِ المحترف في السويد الاي علي".