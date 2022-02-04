دي خيا يفوز لاول مرة في تاريخه بهذه الجائزة ؟

وتمكن الحارس الإسباني من تحقيق 22 تصديا خلال شهر كانون الثاني، ليسجل أكبر عدد من التصديات له في هذا الموسم بإجمالي 84 تصديا، بفارق 13 عن صاحب المركز الثاني في هذا التصنيف، حارس مرمى ليدز يونايتد، إيلان ميسلير.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها دي خيا بجائزة أفضل لاعب في الشهر بعد 361 مباراة في "البريمييرليج"، متفوقا بذلك على جارود بوين وكيفين دي بروين وجاك هاريسون وجواو موتينيو وجيمس وارد-براوز.وفاز دي خيا هذا الأسبوع أيضا بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد للمرة الثالثة هذا الموسم.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإسباني أصبح أول حارس مرمى يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن فعلها حارس ساوثهامبتون، فريزر فورستر، في شباط 2016.