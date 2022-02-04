كيروش: "كاف" لا يحترم مصر والحكم هددنا قبل المباراة

وقال كيروش في تصريحات لموقع "كينج فوت" المختص بأخبار الكرة الأفريقية أن "الحكم الجامبي بكاري جاساما ذهب إلى غرفة خلع ملابس الفريق وقام بتهديدهم قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022".واضاف: "مرة أخرى، للأسف، يرسلون مثل هذا الحكم لإدارة مباراة بهذا المستوى، حكام دون خبرة، ودون مستوى، يريدون لفت الانتباه، وهذا الأمر بدأ من غرفة خلع الملابس".واوضح كيروش: "لم نبدأ المباراة بعد وقد جاء إلى غرفة تغيير الملابس لتخويف لاعبينا كل القرارات كانت دائمًا ضد مصر، كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وبركلات الترجيح".وتابع: "كيف يمكن لهذا الحكم بعد ما فعله في السابق أن يكون في كأس الأمم الأفريقية؟ من يفهم هذا؟ لا أحد!“.وواصل كيروش هجومه، ولكنه صوب قذائف هذه المرة تجاه الاتحاد الأفريقي قائلا: "كاف" لا يحترم مصر، من التوقيت إلى جودة الملاعب – كانت لدينا أسوأ الملاعب! نحن مصر!“.وسيغب كيروش عن المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال المحدد لها الأحد المقبل، ليلحق بمساعده روجر دي سيا، الذي تم إيقافه لمدة 4 مباريات.وفي حالة تغليظ العقوبة على كيروش سيكون المدرب البرتغالي ممنوعا من إدارة مباراة مصر والسنغال في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.