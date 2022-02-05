الأزمة المالية تواصل بعثرة حسابات برشلونة.. خطة بديلة

وكان رامون بلانيس قد رحل عن منصب السكرتير الفني لبرشلونة، بعدما أنهى عقده مبكرًا مع النادي الكتالوني بالتراضي.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة البلوجرانا ألغت فكرة التوقيع مع سكرتير فني جديد، خلال الموسم الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة، ناقشت بالفعل إمكانية التعاقد مع بديل لبلانيس، لكنها استقرت في النهاية على عدم تعويضه بآخر، بسبب الأزمة المالية التي يواجهها النادي.وأوضحت أن أدوار السكرتير الفني، ستقسم على الثلاثي ماتيو أليماني وجوردي كرويف وتشافي هيرنانديز، لا سيما عقب عملهم معًا خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.وسيتخذ هذا الثلاثي القرارات الرئيسية، ثم يقدم التقارير إلى رافا يوستي، نائب رئيس النادي الكتالوني.