غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد أمام غرناطة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة غرناطة المقرر لها، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.







وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:



حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو.



الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو.



الوسط: تونس كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدواردو كامافينجا.



الهجوم: إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - رودريجو جويس - لاتاسا.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 50 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز 15 برصيد 24 نقطة. وشهدت اختيارات أنشيلوتي غياب كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز وفيرلاند ميندي.وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو.الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو.الوسط: تونس كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدواردو كامافينجا.الهجوم: إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - رودريجو جويس - لاتاسا.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 50 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز 15 برصيد 24 نقطة.