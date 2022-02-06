محمد صلاح: مواجهة السنغال مسألة حياة أو موت

أظهر محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، حماسة كبيرة في حديثه عن مواجهة السنغال مساء الأحد 6 فبراير/ شباط، والمُزمع إقامتها على أرضية ملعب "أولمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021

وقال صلاح خلال حضوره الندوة الصحفية التقديمية للمباراة: "فزت بدوري أبطال أوروبا، والدوري (الإنجليزي) الممتاز مع ليفربول بعد (غياب) 30 سنة، لكن إذا فزت بكأس الأمم الإفريقية مع مصر، فإن الشعور سيكون رائعا جدا. آمل أن أعيشه، وأن أكسر سوء الحظ".

وكشف صلاح عن مفتاح تحقيق الفوز في مواجهة السنغال المُرتقبة: "أن نلعب مثل المباريات الأخيرة. جميع اللاعبين كانوا رجالا ضد 3 فرق كانت مُرشحة للقب (كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون). مباراة السنغال هي مسألة حياة أو موت، سنخوض المباراة بعقلية الأبطال، وآمل أن نحقق الفوز".

وأكد صلاح أن "تركيز المنتخب المصري ينصبُّ حاليا على مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، دون الانشغال بمواجهة المنافس ذاته خلال مارس/ آذار المقبل في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022".

وطالب صلاح زملاءه من لاعبي المنتخب المصري بأهمية الاستمتاع بخوض المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، كما طالبهم بالقتال وتحقيق الفوز من أجل إسعاد الشعب المصري: "نحن لا نفكر في الإرهاق، وعندما نفعل، فإننا نتذكر الجماهير المصرية التي تصبح سعيدة بسببنا. سنفعل كل شيء لتحقيق الفوز".

وتطرق صلاح للحديث عن غياب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة السنغال بعد إيقافه مباراتين: "الأمر لا يتعلق بحضور المدرب من عدمه. نحن نفكر في المباراة فحسب، وأنا لديّ مسؤولية كبيرة بسبب ذلك. سأتحدث إلى اللاعبين، وهو (كيروش) سيتحدث إلينا أيضا، وسنفعل كل شيء يطلبه منا. من المحزن عدم وجوده معنا غدًا، لكنني واثق من أنني سأحتفل معه عقب المباراة".

وقال صلاح إنه "ينتظر مباراة صعبة ضد السنغال ومهاجمها ساديو ماني، زميله في ليفربول الإنجليزي: "ستكون مواجهة صعبة، وغدًا سنكون (أنا وماني) منافسين. بعد مباراة المغرب (في ربع النهائي)، قابلته وتمنينا أن نلتقي في النهائي، والآن، كل منا يحضّر من أجل انتصار بلاده".

وكشف صلاح عن أمله في تحقيقه الفوز في ثاني نهائي يخوضه بكأس الأمم الإفريقية؛ بعد خسارته نهائي 2017 ضد الكاميرون (2-1): "في نهائي 2017، خضنا المباراة مُرهقين، والكثير من اللاعبين شاركوا في مراكز مختلفة؛ بسبب كم كبير من الإصابات. الآن نحن أقرب إلى بعضنا. أرى أننا واجهنا سوء الحظ في النهائي الماضي، وآمل أن يكون الحظ إلى جانبنا غدًا. نحن مستعدون جدا، وجميع اللاعبين جاهزون من الناحيتين النفسية والبدنية".

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت العراق وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

من جانبه، ثمَّن وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، جهود لاعبي الفراعنة في طريقهم إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، واصفا المباراة النهائية باللحظة الممتعة لكل لاعب بذل قصارى جهده ليصل إليها.

وأشاد جمعة، الذي حضر المؤتمر الصحفي بدلا من كيروش، بشخصية صلاح القيادية، قائلا بحسب ما أبرزه الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية: "أثبت في تلك البطولة أنه قائد لمنتخب مصر بشكل واضح جدا، أعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقائق مبارياتنا. أرجو أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم، وأن يكون التتويج بتلك البطولة خير تتويج لمسيرته مع المنتخب".