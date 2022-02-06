قبل النهائي الافريقي.. كاف يغرد لمصر

وسلط "كاف" الضوء على تدريبات المنتخب المصري الأخيرة قبل اللقاء المرتقب مع نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، حيث نشر صورا لتدريبات المنتخب، معلقا عليها بـ "أعلى درجات التركيز، التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021".ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.